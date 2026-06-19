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Eva-Lill Åkerlind var på plats vid midsommarfirandet, då resningen av midsommarstången gick snett. (Eva-Lill Åkerlind.)
Midsommar

Midsommardramat i Järvsö – stången föll mot besökare

Av Jacob Ruderstam
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I samband med midsommarfirandet i Järvsö utanför Ljusdal var flera personer nära att träffas av en fallande midsommarstång, rapporterar flera medier. Tusentals personer var på plats på Stenegård, många iklädda traditionella dräkter, när olyckan var framme, skriver SVT Nyheter Gävleborg.

Det var när den höga stången skulle resas som den slog över och välte mot publiken. På filmer och bilder från platsen syns hur människor får springa bort för att inte träffas.

– Det var jättenära att någon fick den på sig. En halvmeter ifrån bara, säger vittnet Sara till Aftonbladet.

Det blev ingen midsommarstång i Järvsö. Besökarna fick dansa runt stångfästet i stället, berättar en besökare för TV4 Nyheterna.

Delar av fästet hade rostat sönder
Sveriges Television
Sara filmade: Jag tänkte ”tänk om den faller”, och så gjorde den det
Aftonbladet
Ella: Det var bara tur att alla hann undan
www.tv4.se
Se Eva-Lill Åkerlinds film här
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Järvsö

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