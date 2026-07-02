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Stephen Miller. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
Trumps USAGränsfrågan

Miller: USA måste tänka noga på gravida resenärer

Av Adam Lindh
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USA:s högsta domstol slog i veckan fast rätten till medborgarskap vid födseln, något Donald Trump velat begränsa. Presidenten har kallat det en form av ”födelseturism”. Nu väcks frågan om att förbjuda gravida kvinnor att få visum eller resa in i USA.

När Trumps nära rådgivare Stephen Miller gästade Fox News i tisdags fick han frågan av programledaren Jesse Watters, rapporterar The Hill.

– Man måste nu tänka mycket noga på vilka man släpper in i landet, även tillfälligt, eftersom det finns en risk för födelseturism, sa Miller.

Att resa till USA i syfte att föda barn och därigenom ge barnet amerikanskt medborgarskap är redan olagligt, skriver The Hill.

Enligt den amerikanska statistikmyndigheten Census uppskattas omkring 26 000 barn varje år födas till följd av så kallad ”födelseturism”.

Omkring 3,5 miljoner barn föds årligen i USA
thehill.com
Lagen om rätten till medborgarskap vid födseln har gällt i mer än 100 år
CNN
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