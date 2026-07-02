Miller: USA måste tänka noga på gravida resenärer

USA:s högsta domstol slog i veckan fast rätten till medborgarskap vid födseln, något Donald Trump velat begränsa. Presidenten har kallat det en form av ”födelseturism”. Nu väcks frågan om att förbjuda gravida kvinnor att få visum eller resa in i USA.

När Trumps nära rådgivare Stephen Miller gästade Fox News i tisdags fick han frågan av programledaren Jesse Watters, rapporterar The Hill.

– Man måste nu tänka mycket noga på vilka man släpper in i landet, även tillfälligt, eftersom det finns en risk för födelseturism, sa Miller.

Att resa till USA i syfte att föda barn och därigenom ge barnet amerikanskt medborgarskap är redan olagligt, skriver The Hill.

Enligt den amerikanska statistikmyndigheten Census uppskattas omkring 26 000 barn varje år födas till följd av så kallad ”födelseturism”.