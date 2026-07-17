USA kortar visum för utländska journalister kraftigt
USA ska kraftigt korta giltighetstiden för utländska journalisters visum, rapporterar AP. Från att tidigare ha kunnat gälla i upp till fem år begränsas visumen nu till 240 dagar. För kinesiska journalister kortas giltighetstiden ytterligare, till 90 dagar.
Beslutet tillkännagavs av Trumpadministrationen på torsdagen och träder i kraft 60 dagar efter att det publicerats i det federala registret.
Kongressen kan upphäva beslutet, men det bedöms som osannolikt, skriver AP.
Journalister kommer fortfarande att kunna ansöka om att förlänga sina visum innan de löper ut.
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