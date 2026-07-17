USA kortar visum för utländska journalister kraftigt

USA ska kraftigt korta giltighetstiden för utländska journalisters visum, rapporterar AP. Från att tidigare ha kunnat gälla i upp till fem år begränsas visumen nu till 240 dagar. För kinesiska journalister kortas giltighetstiden ytterligare, till 90 dagar.

Beslutet tillkännagavs av Trumpadministrationen på torsdagen och träder i kraft 60 dagar efter att det publicerats i det federala registret.

Kongressen kan upphäva beslutet, men det bedöms som osannolikt, skriver AP.

Journalister kommer fortfarande att kunna ansöka om att förlänga sina visum innan de löper ut.