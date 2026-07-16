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Journalister i Vita huset och studenter på Harvard Law School. (TT)
Trumps USAGränsfrågan

USA skärper visumregler för studenter och journalister

Av Hedda Hallsenius
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Trumpadministrationen skärper visumreglerna för bland annat internationella studenter och utländska journalister, rapporterar Reuters.

Med de nya reglerna kan ett studentvisum inte vara giltigt längre än fyra år. Ett journalistvisum, som tidigare har kunnat vara giltigt i flera år, får nu en övre gräns på 240 dagar. Om journalisten är kinesisk medborgare går gränsen vid 90 dagar.

Doktorander och masterstudenter kommer inte att kunna börja på en ny skola utan godkännande eller byta ”utbildningsmål”. Tiden studenterna har på sig att lämna USA efter avslutad utbildning kortas från 60 dagar till 30 dagar.

Det kommer att vara möjligt att ansöka om förlängning
Reuters  · Ofta betalvägg
Journalistvisumet går ut efter cirka åtta månader, enligt USA:s departement för inrikes säkerhet
Sveriges Radio
Enligt departementet beviljades 1,8 miljoner studentvisum under 2024
Independent
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