Trump vill ändra lagen efter HD-nederlaget

USA:s president Donald Trump är missnöjd med att Högsta domstolen slagit fast rätten till medborgarskap vid födseln. På Truth Social beskriver han beslutet som ”dåligt för USA”.

Trump uppmanar nu kongressen att begränsa möjligheten till medborgarskap genom lagstiftning.

”Kongressen bör börja arbeta redan i dag för att avskaffa den dyra och orättvisa rättigheten till medborgarskap vid födseln. De kommer att ha mitt fullständiga och helhjärtade stöd!”, skriver Trump.

Dagen efter att Donald Trump tillträdde som president förra året undertecknade han en presidentorder som syftade till att begränsa rätten till medborgarskap vid födseln. Ordern innebar att barn som föds i USA endast skulle få amerikanskt medborgarskap om minst en av föräldrarna var amerikansk medborgare eller hade permanent uppehållstillstånd.

Presidentordern har dock aldrig trätt i kraft efter att flera delstater och intressegrupper inlett rättsprocesser med hänvisning till att den strider mot den amerikanska konstitutionen.