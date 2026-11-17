Australien har lagt fram ett första utkast med 144 punkter som ska förhandlas ner till en slutöverenskommelse under klimattoppmötets sista vecka. Men enligt EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra är utkastet för omfattande, enligt Bloomberg.

Risken är att överläggningarna blir ”ohållbara” och att länderna tappar fokus på hur den globala uppvärmningen ska bekämpas.

– Det är oerhört viktigt att vi under det här klimattoppmötet, som handlar om att omsätta beslut i praktiken, inte låter oss distraheras av andra frågor, säger Hoekstra på plats i Antalya under tisdagen.

Ghanas miljöminister Zanetor Agyeman-Rawlings är inne på samma spår.

– För varje klimattoppmöte där vi slösar tid på diskussioner om ordval dör miljontals människor i utvecklingsländer runt om i världen, säger hon.