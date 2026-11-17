Minister: ”Miljontals dör när vi slösar tid på ordval”
Australien har lagt fram ett första utkast med 144 punkter som ska förhandlas ner till en slutöverenskommelse under klimattoppmötets sista vecka. Men enligt EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra är utkastet för omfattande, enligt Bloomberg.
Risken är att överläggningarna blir ”ohållbara” och att länderna tappar fokus på hur den globala uppvärmningen ska bekämpas.
– Det är oerhört viktigt att vi under det här klimattoppmötet, som handlar om att omsätta beslut i praktiken, inte låter oss distraheras av andra frågor, säger Hoekstra på plats i Antalya under tisdagen.
Ghanas miljöminister Zanetor Agyeman-Rawlings är inne på samma spår.
– För varje klimattoppmöte där vi slösar tid på diskussioner om ordval dör miljontals människor i utvecklingsländer runt om i världen, säger hon.