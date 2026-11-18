Saudiarabien anklagas för att medvetet bromsa FN:s klimatförhandlingar under COP31 i Turkiet, rapporterar Financial Times.

Enligt tidningens källor har det oljerika kungadömets representanter inte bara motarbetat specifika förslag utan också medvetet tagit upp talartid och försökt störa samtalen med en störtflod av motförslag och utspel.

– Tanken är uppenbarligen att nöta ut folk, säger Alden Mayer på den gröna tankesmedjan E3G.

En talesperson för Saudiarabien avvisar anklagelserna.