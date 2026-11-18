Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) ska leda EU:s finansiella grupp under slutförhandlingarna på COP31.

Bland annat ska hon trycka på för att fler länder ska bidra med privat kapital till den gröna omställningen, säger hon till TT.

Hittills är hon inte nöjd med utfallet av klimattoppmötet.

– Innan jag anlände hade det tyvärr inte skett några framsteg, så vi ska försöka öka trycket och hoppas kunna få lite resultat så att vi får mer privat kapital in i klimatarbetet, säger hon.