Minst sju civila dödade i luftangrepp i Myanmar

Minst sju civilpersoner, varav ett femårigt barn, har dödats i ett luftangrepp i västra Myanmar, rapporterar AFP. Minst 15 personer ska ha skadats.

Enligt en lokal räddningsarbetare släppte tre stridsflygplan totalt nio bomber över staden Kyauktaw nära gränsen mot Bangladesh. Staden ligger i den konfliktdrabbade regionen Rakhine, som i huvudsak kontrolleras av separatistgruppen Arakanesiska armén.

Myanmars militärjunta har inte kommenterat uppgifterna.