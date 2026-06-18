Minst sju civila dödade i luftangrepp i Myanmar
Minst sju civilpersoner, varav ett femårigt barn, har dödats i ett luftangrepp i västra Myanmar, rapporterar AFP. Minst 15 personer ska ha skadats.
Enligt en lokal räddningsarbetare släppte tre stridsflygplan totalt nio bomber över staden Kyauktaw nära gränsen mot Bangladesh. Staden ligger i den konfliktdrabbade regionen Rakhine, som i huvudsak kontrolleras av separatistgruppen Arakanesiska armén.
Myanmars militärjunta har inte kommenterat uppgifterna.
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