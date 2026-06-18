ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild av militärchefer i Myanmar. (Aung Shine Oo /AP/TT / AP)
Politiska läget i Myanmar

Minst sju civila dödade i luftangrepp i Myanmar

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Minst sju civilpersoner, varav ett femårigt barn, har dödats i ett luftangrepp i västra Myanmar, rapporterar AFP. Minst 15 personer ska ha skadats.

Enligt en lokal räddningsarbetare släppte tre stridsflygplan totalt nio bomber över staden Kyauktaw nära gränsen mot Bangladesh. Staden ligger i den konfliktdrabbade regionen Rakhine, som i huvudsak kontrolleras av separatistgruppen Arakanesiska armén.

Myanmars militärjunta har inte kommenterat uppgifterna.

Militärjuntan använder kinesiska och ryska stridsflygplan för att strida mot pro-demokratiska grupper och separatiströrelser
AFP  · Ofta betalvägg
Inbördeskrig råder i Myanmar sedan en militärkupp 2021
TT
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen