Vittne till juntans luftangrepp: ”Jag saknar ord”

Arkivbild från en brand efter en attack i delstaten Rakhine i maj 2024.

Htay Htay äger en butik i staden Kyauktaw i Myanmar, som tidigare under dagen träffades av ett luftangrepp från militärjuntan. Sju civila dödades, däribland hennes man.

– Jag gick till och med och letade i husen som brann, men jag kunde inte hitta honom. Jag förstod inte att han var inne i vårt hus, säger hon till AFP.

Hon berättar att hon tror att hennes man gick in i huset för att leta efter henne under attacken. Hon hittade honom först när räddningsarbetare bar ut hans kropp ur huset.

– Jag saknar ord, säger hon.

Htay Htay bor i delstaten Rakhine, som tidigare kallades Arakan. Området är svårt drabbat av konflikter mellan Myanmars militärjunta och separatististrörelsen Arakanesiska armén.