Vittne till juntans luftangrepp: ”Jag saknar ord”
Htay Htay äger en butik i staden Kyauktaw i Myanmar, som tidigare under dagen träffades av ett luftangrepp från militärjuntan. Sju civila dödades, däribland hennes man.
– Jag gick till och med och letade i husen som brann, men jag kunde inte hitta honom. Jag förstod inte att han var inne i vårt hus, säger hon till AFP.
Hon berättar att hon tror att hennes man gick in i huset för att leta efter henne under attacken. Hon hittade honom först när räddningsarbetare bar ut hans kropp ur huset.
– Jag saknar ord, säger hon.
Htay Htay bor i delstaten Rakhine, som tidigare kallades Arakan. Området är svårt drabbat av konflikter mellan Myanmars militärjunta och separatististrörelsen Arakanesiska armén.
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