Misstänkt terrordåd i Monaco – tre skadade

Tre personer har skadats i en explosion i Monaco, rapporterar flera medier.

Ett par i 50- och 60-årsåldern vårdas för livshotande skador, medan en 13-åring har förts till sjukhus med lindrigare skador. Enligt uppgifter till AFP är en av de skadade den ukrainske oligarken Vadym Jermolajev.

Ingen har gripits, men polisen jagar en misstänkt gärningsman.

– Det rör sig sannolikt om ett terrordåd, säger regeringschefen Christophe Mirmand, enligt Le Monde.