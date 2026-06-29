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Monaco. (BRUNO BEBERT / AP)
Utrikes

Misstänkt terrordåd i Monaco – tre skadade

Av Adam Lindh
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Tre personer har skadats i en explosion i Monaco, rapporterar flera medier.

Ett par i 50- och 60-årsåldern vårdas för livshotande skador, medan en 13-åring har förts till sjukhus med lindrigare skador. Enligt uppgifter till AFP är en av de skadade den ukrainske oligarken Vadym Jermolajev.

Ingen har gripits, men polisen jagar en misstänkt gärningsman.

– Det rör sig sannolikt om ett terrordåd, säger regeringschefen Christophe Mirmand, enligt Le Monde.

Explosionen inträffade vid 19.00, lokal tid
AFP  · Ofta betalvägg
Ska ha lämnat en väska eller ett paket i husets lobby
TT
Den skadade tonåringen tillhör förmodligen samma familj (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
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