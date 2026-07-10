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Palestinier följer sextondelsfinalen mellan Egypten och Argentina. (Abdel Kareem Hana /AP/TT)
MellanösternkrisenGazakriget

Mohammed, 57, arrangerade VM-visningar i Gaza – dödades på väg till matchen

Av Ebba Örn
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Hjälparbetaren Mohamed al-Wahidi dödades i tisdags på väg till en VM-visning som han själv arrangerat i Gaza, rapporterar flera medier.

57-åringen var ett bekant ansikte för många människor i det krigsdrabbade området. Sedan krigsutbrottet har han hjälpt till att röja undan rasmassor efter israeliska attacker och upprätta läger för familjer på flykt. Den senaste månaden har han också gjort det möjligt för tusentals fotbollsfans i Gaza att följa VM, genom att ordna utomhusvisningar av matcher.

I tisdags, bara en timme innan avspark mellan Egypten och Argentina i sextondelsfinalen, träffades al-Wahidis bil av en israelisk raket. Han och ytterligare tre personer dödades.

– Min far arbetade hårt för att skapa lite underhållning för de fördrivna, för alla oss som lider i Gaza, säger hans son Fawaz till Reuters.

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BBC
Israel bekräftar attacken men säger att Mohamed al-Wahidi inte var måltavla
www.theguardian.com
Många i Gaza sörjer Mohamed al-Wahidis död
Al Jazeera
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