Mohamsson om S skolutspel: ”Allt är redan på gång”
Liberalerna i regeringen håller redan på att genomföra allt i Socialdemokraternas reformförslag för skolan. Det skriver partiledaren Simona Mohamsson (L) i ett mejl till Omni.
”Det är kul att Socialdemokraterna plötsligt väljer att engagera sig i skolfrågan. Men om de också hade satt sig in i den politik som förs, hade de vetat att allt de lyfter redan är på gång”, skriver hon.
Hon tar upp intensivträning i svenska, färdighetsträning för barn som inte kan läsa, stärkt läsning i alla ämnen och ett inlett arbete för mindre klasser i skolan.
Just nu upplåst för alla
Förstatligandet av skolan • Kontext
Trots att kommunerna haft huvudansvar för skolan i 35 år lever frågan om ett förstatligande. Tidöpartierna är splittrade och en oväntad trio är de enda riksdagspartierna som är för.
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