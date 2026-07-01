Mohamsson om S skolutspel: ”Allt är redan på gång”

Liberalerna i regeringen håller redan på att genomföra allt i Socialdemokraternas reformförslag för skolan. Det skriver partiledaren Simona Mohamsson (L) i ett mejl till Omni.

”Det är kul att Socialdemokraterna plötsligt väljer att engagera sig i skolfrågan. Men om de också hade satt sig in i den politik som förs, hade de vetat att allt de lyfter redan är på gång”, skriver hon.

Hon tar upp intensivträning i svenska, färdighetsträning för barn som inte kan läsa, stärkt läsning i alla ämnen och ett inlett arbete för mindre klasser i skolan.