Mordet på högerpolitikern inte politiskt motiverat

Det finns inget som tyder på att mordet på den brittiska högerprofilen Ann Widdecombe var politiskt motiverat. Det säger polisen i Devon på söndagen. Man tillägger att man i nuläget ”håller alla dörrar öppna” gällande motivet.

En 28-årig man greps under lördagskvällen misstänkt för mordet. Att polisen valde att inte gå ut med några övervakningsbilder från brottsplatsen tyder på att polisen visste vem man letade efter, säger den tidigare kriminalkommissarien Roy McComb till Sky News. Han konstaterar samtidigt att Widdecombe mördades i sitt hem i Devon, medan den misstänkte greps i South Yorkshire, flera timmar bort med bil.

– Hans rörelsemönster kommer att vara kritiska för utredningen, säger McComb.