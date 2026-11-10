Miljöpartiet kommer att rösta emot grundlagskyddad rätt till abort under onsdagen, skriver de i en debattartikel hos Expressen.

De menar att Tidöpartierna har ”klumpat ihop” det med förslagen om att kunna återkalla svenskt medborgarskap och begränsa rörelsefriheten.

”Miljöpartiet vill grundlagsskydda rätten till abort, men Tidöpartiernas upplägg gör det omöjligt för oss att rösta ja, eftersom att vi då skulle rösta ja till hela paketet.”

Partiet skriver att de vill arbeta mot organiserad brottslighet, men att regeringen inte har kunnat påvisa att exempelvis förslaget om begränsad rörelsefrihet leder till det.