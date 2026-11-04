Elon Musk skämtar om Republikanernas valförluster i det amerikanska mellanårsvalet.

”Mina rymdlasrar för att påverka valet fungerade visst inte den här gången”, skriver han på X.

Techmiljardären har donerat stora summor till Republikanerna. Enligt CNN har han skänkt motsvarande omkring 4,5 miljarder kronor till olika republikanska politikers kampanjer inför valet.

Trots det har Demokraterna gjort stora framsteg och tagit över majoriteten i både senaten och representanthuset, enligt AP.