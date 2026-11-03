Namnfifflet upprör väljare i Alaska: ”Jag blev äcklad”
Demokraternas namnfiffel i Alaska upprör väljare som Fox News har talat med. Delstatens senatsval har fått stor uppmärksamhet eftersom det fanns två kandidater med samma namn på valsedlarna.
En väljare säger till kanalen att han övervägde att rösta på Demokraternas Mary Peltola, men att han tänkte om när han läste New York Times uppgifter om att partiet rekryterat en på pappret oberoende kandidat som heter Dan Sullivan – precis som Republikanernas kandidat.
– När artikeln kom ut och jag fick reda på hur det hade gått till blev jag äcklad.
Peltolas kampanj har förnekat att det finns någon koppling mellan demokraten och övriga kandidater i Alaska.
Detta står på spel i mellanårsvalet
Amerikanerna röstar om samtliga 435 platser i representanthuset och en tredjedel av senatens 100 platser. Därtill ska 36 guvernörer och ett stort antal borgmästare väljas.
I nuläget har Republikanerna makten i båda kamrarna, men det mesta pekar på att Demokraterna kommer få majoritet i representanthuset, och eventuellt även senaten.
Det parti som har övertaget i kongressen kan exempelvis se till att lagar röstas igenom eller blockeras, tillsätta granskningar av presidenten samt väcka riksrättsåtal.
Resultatet brukar ses som en fingervisning om nästa presidentval och väljarnas inställning till den sittande presidentens politik.