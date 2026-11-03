Demokraternas namnfiffel i Alaska upprör väljare som Fox News har talat med. Delstatens senatsval har fått stor uppmärksamhet eftersom det fanns två kandidater med samma namn på valsedlarna.

En väljare säger till kanalen att han övervägde att rösta på Demokraternas Mary Peltola, men att han tänkte om när han läste New York Times uppgifter om att partiet rekryterat en på pappret oberoende kandidat som heter Dan Sullivan – precis som Republikanernas kandidat.

– När artikeln kom ut och jag fick reda på hur det hade gått till blev jag äcklad.

Peltolas kampanj har förnekat att det finns någon koppling mellan demokraten och övriga kandidater i Alaska.