Georgiasenatorn Jon Ossoff pekas ut som den stora favoriten att bli demokraternas presidentkandidat 2028, rapporterar flera medier.

39-åringen med smeknamnet ”nästa Obama” sågs redan som en av favoriterna men efter ett starkt resultat i mellanårsvalet har han seglat upp som etta på flera listor.

Till Ossoffs fördel talar enligt The Atlantic hans ålder, skicklighet som talare och debattör samt starka stöd i nyckeldelstaten Georgia. Han har dessutom en närvaro i sociala medier som andra politiker bara drömmer om.

Emot honom talar en otydlig politisk profil och bristande erfarenhet på nationell nivå. Det finns också frågetecken kring om han gör sig lika bra i verkligheten som i korta videoklipp. Dessutom bedyrar han själv att han tänker fortsätta vara Georgias senator i hela den sex år långa mandatperioden.

– Jag har inget intresse av att bli president, har han sagt.