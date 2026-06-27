Natoländer i öst varnar för rysk provokation inom kort

Ryssland kan planera en ”provokation” mot Polen eller något baltiskt land för att testa sammanhållningen i Nato. Det uppger källor inom två Natoländer i östra Europa, rapporterar The Guardian.

– Vi förväntar oss olika former av eskalering under kommande veckor och månader. Vi vill förbereda oss tillsammans som en grupp länder som är direkt utsatta för denna risk, säger Polens premiärminister Donald Tusk.

Det ska dock inte handla om någon fullskalig attack, och Ryssland bedöms inte ha kapacitet att öppna en andra front i kriget.

Bakgrunden är de ryska motgångarna, och att Ukraina nu tycks ha momentum i kriget. Syftet ska vara att varna länder för att hjälpa Ukraina och samtidigt testa USA:s vilja att ställa upp för mindre Natoländer.