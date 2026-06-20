Nervöst i Nederländerna: ”Är lite rädda för Sverige”
Det är nervöst i Nederländerna inför kvällens match, efter Sveriges starka start på VM. Det rapporterar Sportbladet som bland annat har talat med journalisten Jesper Langbroek från fotbollsmagasinet ELF Voetbal.
– Vi är lite rädda för Sverige. Även om vi ju vet att Tunisien kanske inte är det bästa laget, säger han.
Sverige vann med 5–1 mot Tunisien i den första omgången. Nederländerna spelade samtidigt 2–2 mot Japan.
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