Nervöst i Nederländerna: ”Är lite rädda för Sverige”

Det är nervöst i Nederländerna inför kvällens match, efter Sveriges starka start på VM. Det rapporterar Sportbladet som bland annat har talat med journalisten Jesper Langbroek från fotbollsmagasinet ELF Voetbal.

– Vi är lite rädda för Sverige. Även om vi ju vet att Tunisien kanske inte är det bästa laget, säger han.

Sverige vann med 5–1 mot Tunisien i den första omgången. Nederländerna spelade samtidigt 2–2 mot Japan.