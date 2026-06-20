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Virgil van Dijk firar sitt mål mot Japan. (Julio Cortez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Nervöst i Nederländerna: ”Är lite rädda för Sverige”

Av Tomas Ekelund
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Det är nervöst i Nederländerna inför kvällens match, efter Sveriges starka start på VM. Det rapporterar Sportbladet som bland annat har talat med journalisten Jesper Langbroek från fotbollsmagasinet ELF Voetbal.

– Vi är lite rädda för Sverige. Även om vi ju vet att Tunisien kanske inte är det bästa laget, säger han.

Sverige vann med 5–1 mot Tunisien i den första omgången. Nederländerna spelade samtidigt 2–2 mot Japan.

”Vi vet ju att ni har så bra anfallare i Viktor Gyökeres och Alexander Isak”
Aftonbladet

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