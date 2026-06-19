Sill och nubbe för svenska supportrar i USA: ”Måste fira var man än är”

Victor Nilsson Lindelöf kunde inte fira midsommar under fredagen, men det kunde de svenska supportrarna på plats i USA.

Även de svenska supportrar som är på plats i amerikanska Houston inför den viktiga VM-matchen mot Nederländerna har firat midsommar i dag, rapporterar flera medier. Sydsvenskan skriver att hotellet Houston Heights i staden fylldes med svenska tröjor, midsommarkransar och en stång att dansa runt.

– Det är midsommar och man måste fira var man än är, säger Alexander, som importerat potatis, sill och nubbe.

Olle säger till Expressen att han gärna hade åkt till Houston för att fira varje år.

– Det är det bästa. Vi är astaggade. Kolla runt, alla svenskar är här!