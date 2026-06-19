Potter inför Nederländerna: ”Vi måste spela bättre”

Med Nederländerna runt hörnet bekräftar förbundskapten Graham Potter att Eric Smith har dragit på sig en känning och missar matchen. Det säger han på en presskonferens, enligt Expressen.

Samtidigt tonar Potter inte ner utmaningen som väntar på midsommardagen i Houston.

– Nu möter vi favoriten i gruppen och måste spela bättre än senast. Det blir utmaningen. Det är ett lag som är starkt med bollen och skickligt på att hålla den inom laget, säger han till SVT Sport.

Potter beskriver Nederländerna som ett lag med stor bredd, där det spelar liten roll om de ställer upp i 4–3–3 eller 3–4–3.

– Det är ett topplag och vi får försöka hitta ett sätt att destabilisera dem, säger Potter.