Backen Eric Smith tränar på egen hand: ”En känning”

Den svenske backen Eric Smith tränade på egen hand under fredagen, det sista träningstillfället innan matchen mot Nederländerna på midsommardagen.

– Han fick en känning i samband med gårdagens träning, säger landslagets presschef Petra Thorén enligt flera medier.

Smith satt på bänken hela matchen mot Tunisien och är förmodligen inte aktuell för startelvan under lördagen.