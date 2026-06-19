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Eric Smith. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
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Backen Eric Smith tränar på egen hand: ”En känning”

Av Jacob Ruderstam
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Den svenske backen Eric Smith tränade på egen hand under fredagen, det sista träningstillfället innan matchen mot Nederländerna på midsommardagen.

– Han fick en känning i samband med gårdagens träning, säger landslagets presschef Petra Thorén enligt flera medier.

Smith satt på bänken hela matchen mot Tunisien och är förmodligen inte aktuell för startelvan under lördagen.

Det väntas bli Lagerbielke, Hien och Nilsson Lindelöf på mittbackspositionerna
www.fotbollskanalen.se
Resten av laget tränade som vanligt
Expressen
Sveriges match mot Nederländerna spelas klockan 19.00
Aftonbladet
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