Backen Eric Smith tränar på egen hand: ”En känning”
Den svenske backen Eric Smith tränade på egen hand under fredagen, det sista träningstillfället innan matchen mot Nederländerna på midsommardagen.
– Han fick en känning i samband med gårdagens träning, säger landslagets presschef Petra Thorén enligt flera medier.
Smith satt på bänken hela matchen mot Tunisien och är förmodligen inte aktuell för startelvan under lördagen.
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