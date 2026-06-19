Nygren om kampen med Bergvall: ”Har ett hum”

Den stora frågan inför midsommardagens VM-match mellan Sverige och Nederländerna är vem av Benjamin Nygren och Lucas Bergvall som kniper startplatsen som offensiv mittfältare.

– Det är klart att man har ett hum men det kan jag inte stå och säga, säger Nygren till Fotbollskanalen.

Vidare beskriver han Bergvall som en av Sveriges största talanger någonsin och uppger att det är positivt med konkurrens.

– Det stärker bara laget.