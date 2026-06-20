Nederländernas storstjärna kan missa Sverigematchen

Frenkie de Jong och Ronald Koeman under en presskonferens i veckan.

Nederländernas storstjärna Frenkie de Jong riskerar att missa dagens match mot Sverige, enligt Sportbladet. Mittfältaren skadade sig i samband med en kollision med lagkamraten Quinten Timber på träning under torsdagen.

– Han snubblade och ramlade in i Frenkie, säger förbundskaptenen Ronald Koeman på en presskonferens.