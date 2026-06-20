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Frenkie de Jong och Ronald Koeman under en presskonferens i veckan. (Tony Gutierrez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Nederländernas storstjärna kan missa Sverigematchen

Av Tomas Ekelund
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Nederländernas storstjärna Frenkie de Jong riskerar att missa dagens match mot Sverige, enligt Sportbladet. Mittfältaren skadade sig i samband med en kollision med lagkamraten Quinten Timber på träning under torsdagen.

– Han snubblade och ramlade in i Frenkie, säger förbundskaptenen Ronald Koeman på en presskonferens.

”Frenkie tränade i dag men vi får se hur hans reaktion blir och om han kan spela”
Aftonbladet
bakgrund
 
Frenkie de Jong
Wikipedia (sv)
Frenkie de Jong, född 12 maj 1997 i Gorinchem, är en nederländsk fotbollsspelare som spelar mittfältare för La Liga–klubben Barcelona och för Nederländernas landslag. Han är känd för sina dribblingar, passningar och blick för spelet.
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaRonald Koeman