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Benjamin Netanyahu. (Ronen Zvulun /AP/TT / AP)
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Netanyahu: Byar i Libanon vill bli annekterade

Av Joel Malmén
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Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hävdar att flera kristna byar i Libanon uttryckligen bett om att få bli annekterade av Israel, rapporterar AFP.

– Vi skyddar dem mot Hizbollah-fanatiker som vill döda dem, och vi gör detsamma för kristna överallt, säger han i Fox News-programmet ”The Sunday briefing”.

Netanyahu ger inga exempel på byar som ska ha uttryckt denna önskan.

I fredags dementerade flera kristna byar i södra Libanon medierapporter om att de sökt israelisk annektering.

Representanter för byarna underströk sin ”lojalitet gentemot vår nationella identitet” och ”band till den libanesiska flaggan”.

Kristna byar i södra Libanon har bombats av Israel
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