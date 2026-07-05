Netanyahu: Byar i Libanon vill bli annekterade

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hävdar att flera kristna byar i Libanon uttryckligen bett om att få bli annekterade av Israel, rapporterar AFP.

– Vi skyddar dem mot Hizbollah-fanatiker som vill döda dem, och vi gör detsamma för kristna överallt, säger han i Fox News-programmet ”The Sunday briefing”.

Netanyahu ger inga exempel på byar som ska ha uttryckt denna önskan.

I fredags dementerade flera kristna byar i södra Libanon medierapporter om att de sökt israelisk annektering.

Representanter för byarna underströk sin ”lojalitet gentemot vår nationella identitet” och ”band till den libanesiska flaggan”.