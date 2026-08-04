Nya samtal mellan Israel och Libanon har inletts i Rom

En ny runda samtal mellan Israel och Libanon med USA som medlare har inletts i Rom, uppger USA:s utrikesdepartement enligt Reuters.

Samtalen kommer att fortsätta fram till på torsdag.

”USA förblir fullt engagerat i att stödja båda regeringarna i att driva processen framåt på ett sätt som ger varaktig säkerhet för båda länderna, eliminerar säkerhetshot mot Israel och återställer den libanesiska statsmakten i hela södern”, skriver utrikesdepartementets talesperson Tommy Pigott på X.

Tidigare under dagen har samtalen i Rom fördömts av Hizbollah, som säger att förhandlingar med Israel kommer att leda till ”skam, förnedring och allt fler kompromisser” för Libanon.