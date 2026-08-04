Nya samtal mellan Israel och Libanon har inletts i Rom
En ny runda samtal mellan Israel och Libanon med USA som medlare har inletts i Rom, uppger USA:s utrikesdepartement enligt Reuters.
Samtalen kommer att fortsätta fram till på torsdag.
”USA förblir fullt engagerat i att stödja båda regeringarna i att driva processen framåt på ett sätt som ger varaktig säkerhet för båda länderna, eliminerar säkerhetshot mot Israel och återställer den libanesiska statsmakten i hela södern”, skriver utrikesdepartementets talesperson Tommy Pigott på X.
Tidigare under dagen har samtalen i Rom fördömts av Hizbollah, som säger att förhandlingar med Israel kommer att leda till ”skam, förnedring och allt fler kompromisser” för Libanon.
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