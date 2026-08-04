Hizbollah: Samtal med Israel leder till skam och förnedring

Naim Qassem syns på en skärm under en religiös högtid vid tidigare Hizbollahledaren Hassan Nasrallahs grav.

Hizbollahs ledare Naim Qassem fördömer Libanons förhandlingar med Israel inför nya samtal i Rom i dag, rapporterar AFP.

Enligt Qassem leder förhandlingarna bara till ”skam, förnedring och allt fler kompromisser” för Libanons del.

Israel och Libanon skrev under en överenskommelse med syfte att få slut på kriget i juni. Attackerna och förhandlingarna har dock fortsatt.