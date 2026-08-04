Hizbollah: Samtal med Israel leder till skam och förnedring
Hizbollahs ledare Naim Qassem fördömer Libanons förhandlingar med Israel inför nya samtal i Rom i dag, rapporterar AFP.
Enligt Qassem leder förhandlingarna bara till ”skam, förnedring och allt fler kompromisser” för Libanons del.
Israel och Libanon skrev under en överenskommelse med syfte att få slut på kriget i juni. Attackerna och förhandlingarna har dock fortsatt.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen