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Premiärminister Nawaf Salam vid ett besök i Zawtar Al Gharbieh i södra Libanon. (Libanesiska myndigheter /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Libanon ökar pressen mot Hizbollah för att få ut Israel

Av Daniel Persson
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Libanon jobbar just nu på att trycka ut israeliska styrkor från sitt territorium, meddelade landets premiärminister Nawaf Salam på onsdagen, skriver AFP.

Uttalandet kommer efter att Libanon börjat avväpna Hizbollah-anslutna i ”pilotområden” i landets södra delar, detta efter påtryckning av USA:s president Donald Trump.

Framstöten syftar till att visa handlingskraft mot den Iranstödda terrorgruppen, allt för att få de israeliska styrkorna att lämna och för att Libanon ska kunna återta sin suveränitet.

Israelisk militär har underkänt Libanons förmåga att ta itu med terrorgruppen och har därför, sedan den 2 mars, invaderat Libanon och utsatt området för upprepade flygräder vilket resulterat i 4 300 döda och i att mer än 300 000 tvingats lämna sina hem, enligt libanesiska myndigheter.

Den libanesiska upptrappningen är en följd av förhandlingen mellan Libanon, USA, Iran och Israel
www.straitstimes.com
Israel har lovat att backa från ett dussintal samhällen om Libanon skärper sin närvaro
apnews.com

Zawtar al-Gharbiya

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