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Israeliska militärfordon i södra Libanon. (Ariel Schalit /AP/TT)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Israeliska attacker i södra Libanon: ”Svar på brott mot vapenvilan”

Av Kinga Sandén
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Den israeliska armén IDF har inlett attacker i södra Libanon, uppger IDF på X. Enligt inlägget är beskjutningen ett svar på ”flagranta brott mot vapenvilan” från Hizbollahs sida.

Strax innan attackerna beordrade IDF evakuering av byn Mansouri vid kusten i södra Libanon, enligt AFP. Evakueringsordern är den första på flera veckor, enligt L’Orient Today.

Den israeliska militären kontrollerar nästan 600 kvadratkilometer land i södra Libanon, enligt en granskning i israeliska Haaretz.

Fredssamtal mellan de båda länderna pågår i Rom sedan gårdagen och beskrivs som ”positiva” av libanesiska Naharnet.

Samtalen i Rom pågår fortfarande
AFP  · Ofta betalvägg
IDF på X
x.com
L’Orient Today direktrapporterar
live · today.lorientlejour.com
Byn Mansouri är sedan tidigare delad av den så kallade gula linjen, som avgränsar den buffertzon som Israel intagit norr om gränsen
today.lorientlejour.com
Fredssamtalen handlar om politik, militär och gränser
www.naharnet.com
Den israeliska närvaron når upp till 12 kilometer in i Libanon från gränsen
www.haaretz.com

Mansouri

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