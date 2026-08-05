Israeliska attacker i södra Libanon: ”Svar på brott mot vapenvilan”

Den israeliska armén IDF har inlett attacker i södra Libanon, uppger IDF på X. Enligt inlägget är beskjutningen ett svar på ”flagranta brott mot vapenvilan” från Hizbollahs sida.

Strax innan attackerna beordrade IDF evakuering av byn Mansouri vid kusten i södra Libanon, enligt AFP. Evakueringsordern är den första på flera veckor, enligt L’Orient Today.

Den israeliska militären kontrollerar nästan 600 kvadratkilometer land i södra Libanon, enligt en granskning i israeliska Haaretz.

Fredssamtal mellan de båda länderna pågår i Rom sedan gårdagen och beskrivs som ”positiva” av libanesiska Naharnet.