Trump utlovar ”mycket hjälp” till Libanon

USA:s president Donald Trump har utlovat ”mycket hjälp” till Libanon, rapporterar AP.

Under tisdagen tog han emot Libanons president Joseph Aoun i Vita huset, vilket är det första besöket av en libanesisk president sedan 2009. Mötet sker efter månader av krig i Libanon mellan Israel och den Iranstödda shiamilisen Hizbollah.

– Landet har behandlats mycket illa. Vi ska se till att det behandlas på rätt sätt och med den respekt det förtjänar, sa Trump till Aoun.

Vad hjälpen ska bestå av framgick inte.