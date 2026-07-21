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USA:s president Donald Trump och Libanons president Joseph Aoun. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Trump utlovar ”mycket hjälp” till Libanon

Av Adam Lindh
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USA:s president Donald Trump har utlovat ”mycket hjälp” till Libanon, rapporterar AP.

Under tisdagen tog han emot Libanons president Joseph Aoun i Vita huset, vilket är det första besöket av en libanesisk president sedan 2009. Mötet sker efter månader av krig i Libanon mellan Israel och den Iranstödda shiamilisen Hizbollah.

– Landet har behandlats mycket illa. Vi ska se till att det behandlas på rätt sätt och med den respekt det förtjänar, sa Trump till Aoun.

Vad hjälpen ska bestå av framgick inte.

Israel, Libanon och USA har under de senaste månaderna hållit trilaterala samtal i Washington
AP  · Ofta betalvägg
Joseph Aoun tackade Trump för hans ”historiska” prestation att få till samtalen
TT
Aoun bad om fortsatt stöd till den libanesiska militären
AFP  · Ofta betalvägg
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