Neymar är snart tillbaka – skrämmer inte Skottland

Superstjärnan Neymar väntas kliva in i VM-turneringen i veckan. Anfallaren uppges vara tillgänglig igen efter sin skada inför Brasiliens möte med Skottland vid midnatt mellan onsdag och torsdag.

Skottlands försvarare Jack Hendry tar saken med ro, enligt Reuters.

– Jag är ganska bekväm att ställas mot Neymar. Jag ser fram emot det, och det kommer att bli en bra duell, säger han.