Neymar är snart tillbaka – skrämmer inte Skottland
Superstjärnan Neymar väntas kliva in i VM-turneringen i veckan. Anfallaren uppges vara tillgänglig igen efter sin skada inför Brasiliens möte med Skottland vid midnatt mellan onsdag och torsdag.
Skottlands försvarare Jack Hendry tar saken med ro, enligt Reuters.
– Jag är ganska bekväm att ställas mot Neymar. Jag ser fram emot det, och det kommer att bli en bra duell, säger han.
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