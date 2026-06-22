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Neymar vid sidlinjen under mötet med Marocko. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Neymar är snart tillbaka – skrämmer inte Skottland

Av Tomas Ekelund
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Superstjärnan Neymar väntas kliva in i VM-turneringen i veckan. Anfallaren uppges vara tillgänglig igen efter sin skada inför Brasiliens möte med Skottland vid midnatt mellan onsdag och torsdag.

Skottlands försvarare Jack Hendry tar saken med ro, enligt Reuters.

– Jag är ganska bekväm att ställas mot Neymar. Jag ser fram emot det, och det kommer att bli en bra duell, säger han.

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