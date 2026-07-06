Neymar efter uttåget mot Norge: ”Det är över nu”

Brasiliens förlustmatch mot Norge blev Neymars sista framträdande i landslagsdressen. Det säger den tidigare storstjärnan till den brasilianska tidningen Globo.

– Jag försökte, jag försökte. Nu är det över. Jag började här, jag avslutar här, säger Neymar och syftar på att han 2010 spelade sin första landskamp på samma arena i New Jersey som söndagskvällens 2–1-förlust mot Norge avgjordes.

Neymar, som under flera år spelade i Barcelona och PSG, har varit skadad under turneringen och endast gjort två inhopp. Ett av dem kom mot just Norge, där han också fick skicka in reduceringsmålet på straff.