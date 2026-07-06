Neymar efter uttåget mot Norge: ”Det är över nu”
Brasiliens förlustmatch mot Norge blev Neymars sista framträdande i landslagsdressen. Det säger den tidigare storstjärnan till den brasilianska tidningen Globo.
– Jag försökte, jag försökte. Nu är det över. Jag började här, jag avslutar här, säger Neymar och syftar på att han 2010 spelade sin första landskamp på samma arena i New Jersey som söndagskvällens 2–1-förlust mot Norge avgjordes.
Neymar, som under flera år spelade i Barcelona och PSG, har varit skadad under turneringen och endast gjort två inhopp. Ett av dem kom mot just Norge, där han också fick skicka in reduceringsmålet på straff.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen