ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Neymar. (Seth Wenig /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Neymar missar ny match – är fortfarande skadad

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Brasiliens stora stjärna Neymar missade den första gruppspelsmatchen mot Marocko, och nu står det klart att han heller inte kommer till spel mot Haiti natten mot lördag.

Brasilien har sin VM-bas i New Jersey, och den 34-årige tidigare Barcelona och PSG-stjärnan stannar där för vidare rehabilitering när resten av laget åker till Philadelphia på fredagen.

Brasilien hoppas kunna ta sin första VM-seger mot Haiti efter att ha kryssat mot Marocko i premiären.

Neymar deltog på delar av onsdagens brasilianska träning
Reuters  · Ofta betalvägg
Neymar har gjort 79 mål på 128 landskamper för Brasilien
www.fotbollskanalen.se
Brasilianska förbundet: ”Han kommer inte att resa med truppen”
Independent
bakgrund
 
Neymar
Wikipedia (sv)
Neymar da Silva Santos Júnior, mer känd som Neymar eller Neymar Jr, född 5 februari 1992 i Mogi das Cruzes i São Paulo i Brasilien, är en brasiliansk fotbollsspelare som spelar för Santos och Brasiliens landslag.
Annons
Sommarweekend hos Elite – upp till 30% rabatt
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMGruppspeletFotbollNeymar