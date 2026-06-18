Neymar missar ny match – är fortfarande skadad

Brasiliens stora stjärna Neymar missade den första gruppspelsmatchen mot Marocko, och nu står det klart att han heller inte kommer till spel mot Haiti natten mot lördag.

Brasilien har sin VM-bas i New Jersey, och den 34-årige tidigare Barcelona och PSG-stjärnan stannar där för vidare rehabilitering när resten av laget åker till Philadelphia på fredagen.

Brasilien hoppas kunna ta sin första VM-seger mot Haiti efter att ha kryssat mot Marocko i premiären.