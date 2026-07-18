Nolan: Falskt att unga inte står ut med svåra filmer

”The Odyssey”-aktuella Christopher Nolan tvivlar inte på att det går att få unga att titta på långfilm. I en intervju med The Telegraph säger stjärnregissören att han inte köper allt snack om att ungas uppmärksamhetsspann har förstörts av sociala medier.

Han tycker sig se exempel på att yngre generationer mer än gärna ser på gåtfulla och eftertänksamma filmer.

– De kan inte få nog av dem.

Gällande sitt eget mobilanvändande säger han att han inte ens äger en smartphone, eftersom han skulle bli ”fruktansvärt beroende”.

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