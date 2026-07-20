Norge tar jättesprång på världsrankningen efter VM

Efter VM-framgången klättrar Norge hela tolv platser på Fifas världsrankning – från 31 till 19. Inget annat land tar ett lika stort språng. Det står klart sedan listan har uppdaterats efter VM-finalen.

Tidigare var Argentina högst rankat och Spanien tvåa, men efter det spanska VM-guldet byter de plats i toppen. Frankrike rankas trea och England fyra.

Sverige klättrar en placering till 37:a.