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Norske stjärnan Erling Braut Haaland kramar om Jude Bellingham under VM. (VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN)
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Norge tar jättesprång på världsrankningen efter VM

Av Marcus Lindén
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Efter VM-framgången klättrar Norge hela tolv platser på Fifas världsrankning – från 31 till 19. Inget annat land tar ett lika stort språng. Det står klart sedan listan har uppdaterats efter VM-finalen.

Tidigare var Argentina högst rankat och Spanien tvåa, men efter det spanska VM-guldet byter de plats i toppen. Frankrike rankas trea och England fyra.

Sverige klättrar en placering till 37:a.

Ta del av den uppdaterade världsrankningen här
lista · inside.fifa.com
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TT
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