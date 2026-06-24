Nu drar värmeböljan in över Sverige – kan bli 35 grader

Det kan bli uppemot 35 grader varmt på sina håll när den europeiska värmeböljan under slutet av veckan rör sig in över södra Sverige, skriver Expressen.

Från och med torsdag har SMHI utfärdat en gul varning för höga temperaturer i delar av Blekinge och Kalmar län, och från fredag har den utökats till att gälla stora delar av Götaland.

Under helgen drar sig värmen vidare över landet. I Stockholm blir det enligt prognosen runt 30 grader, och på Norrlands östkust kan det bli 25 grader under söndag och måndag, säger SMHI:s meteorolog Johan Lundberg till Expressen.