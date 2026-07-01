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En bil tankas vid en bensinmack. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Bränslepriserna

Nu sänks bensinpriset – norsk anstormning väntas

Av Andreas Victorzon
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Efter att regeringens tillfälligt sänkta drivmedelsskatt införts i dag kostar en liter 95-oktanig bensin drygt 14 kronor litern, rapporterar SVT Nyheter Jönköping.

– Valfläsk, säger en kund som tankar bilen till kanalen.

Nu väntar sig bensinmackar en anstormning av norrmän som åker över gränsen för att tanka, skriver norska E24. För att tanka billigare bensin än i Sverige efter sänkningen måste du köra hela vägen ner till Nordmakedonien, konstaterar sajten.

Fram till den 30 november är skatten på bensin och diesel sänkt med 3 kronor litern.

Kund: Hade inte tänkt tanka i dag – sen såg jag bensinpriset
Sveriges Television
Sverige blir femte billigast i Europa på diesel efter skattesänkningen
e24.no
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