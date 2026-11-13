Nvidia-härvan utlöser fejd i Vita huset: ”Fråga dem”
Den misstänkta spionhärvan kring Nvidias avgående vd Jensen Huang har blottat en spricka högt upp i Trumpadministrationen, skriver Washington Post. Finansminister Scott Bessent riktar udden mot handelsdepartementet, som leds av ministerkollegan Howard Lutnick.
I ett uttalande på fredagen är Bessent kritisk mot att handelsdepartementet inte infört exportrestriktioner för den misstänkta kinesiska spionen Alice Huangs bolag Megaspeed. Enligt Bessent har tjänstemän vid finansdepartementet, försvarsdepartementet och utrikesdepartementet velat införa restriktioner i flera månader, men handelsdepartementet ska inte ha agerat.
– Du får fråga dem om deras interna processer, säger Bessent i en intervju med CNBC.
Misstänkta spionhärvan — det gäller saken
- Nvidias vd Jensen Huang avgick den 12 november efter uppgifter om tre utomäktenskapliga relationer, varav en med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang.
- Alice Huang, som varit en av de största importörerna av Nvidia-chip till Sydostasien via bolaget Megaspeed, misstänks ha rekryterats av Beijing för att samla information om Nvidia och ha varit inblandad i smuggling av chip till Kina via Sydostasien.
- Donald Trump uttryckte stöd för Huang och uppgav att FBI utreder affären, medan demokratiska senatorer kritiserade Vita husets hantering av ärendet.
- Singapore höll Alice Huangs pass mellan juni 2025 och februari 2026 för att utreda hennes bolag, men USA ansågs inte ha bistått tillräckligt i utredningen.
- Nvidias aktie föll kraftigt efter avslöjandena och investmentbanken Baird sänkte sin riktkurs för bolaget med hänvisning till ökad osäkerhet.