Den misstänkta spionhärvan kring Nvidias avgående vd Jensen Huang har blottat en spricka högt upp i Trumpadministrationen, skriver Washington Post. Finansminister Scott Bessent riktar udden mot handelsdepartementet, som leds av ministerkollegan Howard Lutnick.

I ett uttalande på fredagen är Bessent kritisk mot att handelsdepartementet inte infört exportrestriktioner för den misstänkta kinesiska spionen Alice Huangs bolag Megaspeed. Enligt Bessent har tjänstemän vid finansdepartementet, försvarsdepartementet och utrikesdepartementet velat införa restriktioner i flera månader, men handelsdepartementet ska inte ha agerat.

– Du får fråga dem om deras interna processer, säger Bessent i en intervju med CNBC.