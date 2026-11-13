Personer med makt är otrogna i högre utsträckning än andra, skriver Göteborgs-Posten efter turerna kring AI-jätten Nvidias avgående vd Jensen Huang. Emma Engdahl, professor i sociologi, säger att inflytelserika personer tenderar att ha större självförtroende ”både på det romantiska och sexuella området.”

GP hänvisar till en amerikansk studie från 2015, som visar att den som är rikare än sin partner är mer benägen att vara otrogen.

– Det finns någonting med makt som gör oss omoraliska, säger Engdahl.

Huang avgick på torsdagen efter uppgifter om tre utomäktenskapliga relationer, bland annat med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang.