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Jensen Huang med Alice Huang.
Jensen Huang med Alice Huang. (AP / TT)
Jensen Huangs avgång

Nvidiachip hamnade hos Alice Huang-kopplat bolag i Kina

Av Andreas Victorzon
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Nvidiachip med exportförbud till Kina har hamnat i ett datacenter i Shanghai med starka kopplingar till den spionmisstänkta Alice Huang. Det visar myndighetsdokument som Bloomberg tagit del av.

Nyhetsbyrån har spårat 22 servrar med avancerade Nvidiachip som ursprungligen såldes till den officiella Nvidiapartnern Aperia i Singapore innan de hamnade hos ett dotterbolag till Shanghai Longteng, som grundades i sin tur av Alice Huang. Hennes Singaporebaserade bolag Megaspeed ska också ha presenterat datacentret som sitt eget.

Datacentret i Shanghai har också haft ytterligare 52 servrar med andra Nvidiachip, som också lyder under exportrestriktioner.

Alice Huang var ägare i Shanghai Longteng fram till 2017.

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