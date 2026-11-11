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Den amerikanska investmentbanken Baird har sänkt sin riktkurs för chipdesignern Nvidia till 200 dollar från 500 dollar. Samtidigt sänks rekommendationen till behåll från köp. Det skriver CNBC.

Nvidias aktie stängde på 169 dollar på tisdagen. I juni handlades den över 230 dollar.

Sänkningen motiveras med ökad osäkerhet gällande datacenterbranschen framöver. Baird räknar med att investeringstillväxten bromsar in under 2027.

Den misstänkta spionaffär där Nvidias vd Huang Jensen är inblandad bidrar också till osäkerheten när det gäller bolaget, skriver investmentbanken.