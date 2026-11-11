Just nu
Uppgifter: Huang ska sparkas
Nvidias styrelse planerar att sparka vd:n Jensen Huang, uppger källor för Wall Street Journal.
Styrelsen kan sammanträda redan i dag, enligt källorna. Uppgiften kommer kort efter att New York Times publicerat källuppgifter om att Huang hade en andra otrohetsaffär med en Nvidia-anställd.
Han utreds sedan tidigare för en otrohetsaffär med en misstänkt kinesisk spion.
Nvidias aktie rasar kraftigt i efterhandeln på Wall Street efter beskedet.
Texten uppdateras.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen