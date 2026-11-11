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Nvidias styrelse planerar att sparka vd:n Jensen Huang, uppger källor för Wall Street Journal.

Styrelsen kan sammanträda redan i dag, enligt källorna. Uppgiften kommer kort efter att New York Times publicerat källuppgifter om att Huang hade en andra otrohetsaffär med en Nvidia-anställd.

Han utreds sedan tidigare för en otrohetsaffär med en misstänkt kinesisk spion.

Nvidias aktie rasar kraftigt i efterhandeln på Wall Street efter beskedet.

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