Nvidia-chefen Jensen Huang har haft en andra otrohetsaffär med Kimberly Powell, biträdande chef för Nvidias verksamhet inom vårdbranschen. Det uppger fem tidigare anställda för New York Times.

I mars ska de båda ha fångats på kameror när de betedde sig kärleksfullt mot varandra på en Nvidia-konferens, enligt källorna.

– Du borde nog inte prata direkt med mig om det här, säger Huang när tidningen ringer upp honom, och lägger på luren.

Nvidias aktie sjunker flera procent i efterhandeln på uppgifterna.

Huang utreds redan av FBI och internt inom Nvidia för sin otrohetsaffär med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang, som han erkänt.