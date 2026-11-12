I ett brev till Trumpadministrationen frågar de demokratiska senatorerna Elizabeth Warren och Chris Coons om man kände till otrohetsaffären mellan Nvidias vd Jensen Huang och den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang – utan att agera. Det skriver CNN.

”Uppgifter tyder på att tjänstemän inom regeringen – däribland i Vita huset, utrikesdepartementet och handelsdepartementet – kände till farhågor kring Nvidia, företagets relation till Megaspeed och den misstänkta kinesiska underrättelseoperationen” står det i brevet.

De kräver också att man bevarar alla dokument som rör ”exporten av Nvidias avancerade AI-chip till Kina eller till aktörer som kan föra sådana chip vidare till Kina”.

Brevet har bland annat skickats till utrikesminister Marco Rubio och Vita husets stabschef Stephen Miller.