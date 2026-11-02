Programvaruföretaget Oracle vill låna ytterligare 10 miljarder dollar, motsvarande 100 miljarder kronor, via ett nytt obligationslån. Beskedet kommer bara dagar efter att bolaget meddelat att de ska satsa ytterligare på AI-infrastruktur. Det skriver Bloomberg med hänvisning till källor.

I februari i år sa Oracle att de inte hade några planer på att ge ut ytterligare obligationer i år, efter att de lånat 25 miljarder den månaden.

Stora techbolag har under året lånat hundratals miljarder dollar via obligationer för att finansiera nya datacenter och köp av datorchip.