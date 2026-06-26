Ny mätning befäster bilden: Kristersson efter Andersson

Väljarnas förtroende för statsminister Ulf Kristersson (M) fortsätter att dala, visar en mätning från GP/Novus. I junimätningen uppger 33 procent att de har förtroende för Kristersson, vilket är tre procentenheter lägre än i motsvarande mätning i april.

För S-ledaren Magdalena Andersson går utvecklingen åt andra hållet. För henne ökar förtroendet med två procentenheter, till 45 procent. Även om förändringarna inte är statistiskt säkerställda befästs bilden av en förtroendeklyfta mellan statsministerkandidaterna.

Enligt statsvetaren Jonas Hinfors är det inte ovanligt att väljare tar ut sin frustration på den sittande regeringen, vilket kan ligga bakom, skriver GP.