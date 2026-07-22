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Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S). (TT)
Valet 2026Opinionsläget

Ny mätning: Stödet för M-ledaren sjunker – gapet växer

Av Emma Hedlin
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Förtroendegapet mellan Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) växer, visar en ny mätning från SvD/Demoskop.

47 procent av väljarna uppger att de har förtroende för S-ledaren, vilket är en ökning med två procentenheter sedan i juni. För statsministern är motsvarande siffra 37 procent, en minskning med två procentenheter.

Gapet mellan de båda statsministerkandidaterna är det största på nästan ett år, konstaterar tidningen.

Siffrorna visar att Kristersson fortsätter ha svårt att vända den negativa trenden för sitt parti, säger Demoskops opinionschef Johan Martinsson. Han poängterar att siffrorna kan svänga mer ju närmare valet vi kommer.

– Flera av de osäkra väljarna kommer börja bestämma sig i slutspurten.

Just nu upplåst för alla
OpinionslägetKontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
Förtroendet för SD-ledaren Jimmie Åkesson har minskat kontinuerligt sedan början av året
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Resultatet från undersökningen

Magdalena Andersson (S): 47 (45)

Ebba Busch (KD): 41 (41)

Jimmie Åkesson (SD): 38 (38)

Ulf Kristersson (M): 37 (39)

Amanda Lind (MP): 26 (30)

Nooshi Dadgostar (V): 21 (22)

Daniel Helldén (MP): 18 (18)

Elisabeth Thand Ringqvist (C): 15 (15)

Simona Mohamsson (L): 14 (16)

Andelen procent som uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för respektive partiledare. Siffran inom parentes är från SvD/Demoskops mätning i juni.

Om väljarbarometern från Demoskop

Demoskops väljarbarometer baseras bland annat på svar från den självrekryterade Iniziopanelen. Demoskop har en dagligt pågående datainsamling och i samtliga formulär som skickas ut ingår frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val i dag.

Väljarbarometern bygger alltid på åtminstone 2 000 intervjuer. Intervjuerna vägs utifrån kriterier som kön, ålder och region för att ge ett så representativt urval som möjligt sett till den vuxna svenska befolkningen.

Demoskops mätmetoder har fått kritik eftersom de bygger på en självrekryterande panel, vilket kritiker menar ger mindre tillförlitliga resultat.

Demoskops mätningar används av Aftonbladet och SvD.

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