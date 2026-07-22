Ny mätning: Stödet för M-ledaren sjunker – gapet växer

Förtroendegapet mellan Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) växer, visar en ny mätning från SvD/Demoskop.

47 procent av väljarna uppger att de har förtroende för S-ledaren, vilket är en ökning med två procentenheter sedan i juni. För statsministern är motsvarande siffra 37 procent, en minskning med två procentenheter.

Gapet mellan de båda statsministerkandidaterna är det största på nästan ett år, konstaterar tidningen.

Siffrorna visar att Kristersson fortsätter ha svårt att vända den negativa trenden för sitt parti, säger Demoskops opinionschef Johan Martinsson. Han poängterar att siffrorna kan svänga mer ju närmare valet vi kommer.

– Flera av de osäkra väljarna kommer börja bestämma sig i slutspurten.