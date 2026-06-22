Ny poäng för Kap Verde och Vozinha: ”Titta på glädjen”

Kap Verde stod för en skräll även i den andra omgången av fotbolls-VM när man spelade oavgjort mot Uruguay under natten. Matchen slutade 2–2.

Kevin Pina gjorde det som blev Kap Verdes första mål någonsin i VM.

– Titta på glädjen, sa TV4-kommentatorn Christoffer Svanemar i sändningen.

Kap Verde stod för den kanske största sensationen i den första omgången när man tog poäng från stornationen Spanien efter att målvakten Vozinha storspelat.

I grupp H leder nu Spanien med en omgång kvar att spela. Kap Verde och Uruguay står på två poäng vardera.