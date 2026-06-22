Ny poäng för Kap Verde och Vozinha: ”Titta på glädjen”
Kap Verde stod för en skräll även i den andra omgången av fotbolls-VM när man spelade oavgjort mot Uruguay under natten. Matchen slutade 2–2.
Kevin Pina gjorde det som blev Kap Verdes första mål någonsin i VM.
– Titta på glädjen, sa TV4-kommentatorn Christoffer Svanemar i sändningen.
Kap Verde stod för den kanske största sensationen i den första omgången när man tog poäng från stornationen Spanien efter att målvakten Vozinha storspelat.
I grupp H leder nu Spanien med en omgång kvar att spela. Kap Verde och Uruguay står på två poäng vardera.
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