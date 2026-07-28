Nya Air Force One-planen tynger Boeing

Flygplanstillverkaren Boeing gjorde ett sämre resultat än väntat för det andra kvartalet, trots förbättringar i bolagets kommersiella verksamhet, skriver Financial Times.

Den främsta orsaken uppges vara kontraktet om de nya presidentplanen, som ligger fyra år efter tidplanen. Förseningarna har lett till hundratals miljoner dollar i extra kostnader och tynger Boeings försvarsverksamhet.

Avtalet om att bygga om två Boeing 747-8 till presidentplan slöts under Donald Trumps första mandatperiod och är värt 3,9 miljarder dollar. Eftersom kontraktet har ett fast pris har Boeing själva fått stå för de skenande kostnaderna.

Bolagets tidigare vd Dave Calhoun uppgav redan 2022 att avtalet innebar risker som företaget ”förmodligen inte borde ha tagit”.