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Ett Boeing 737 Max-flygplan. (Lindsey Wasson /AP/TT / AP)
Rapportfloden

Nya Air Force One-planen tynger Boeing

Av Adam Lindh
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Flygplanstillverkaren Boeing gjorde ett sämre resultat än väntat för det andra kvartalet, trots förbättringar i bolagets kommersiella verksamhet, skriver Financial Times.

Den främsta orsaken uppges vara kontraktet om de nya presidentplanen, som ligger fyra år efter tidplanen. Förseningarna har lett till hundratals miljoner dollar i extra kostnader och tynger Boeings försvarsverksamhet.

Avtalet om att bygga om två Boeing 747-8 till presidentplan slöts under Donald Trumps första mandatperiod och är värt 3,9 miljarder dollar. Eftersom kontraktet har ett fast pris har Boeing själva fått stå för de skenande kostnaderna.

Bolagets tidigare vd Dave Calhoun uppgav redan 2022 att avtalet innebar risker som företaget ”förmodligen inte borde ha tagit”.

Försäljningen av kommersiella flygplan steg från 143 stycken i det första kvartalet till 171 stycken det andra kvartalet
Financial Times  · Ofta betalvägg
Första leveransen av nya Air Force One beräknas till 2028
CNBC
Boeing redovisar ett justerat resultat per aktie på -0,76 dollar
www.privataaffarer.se
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